Omicidio Thomas Bricca | l’ira del padre | “Bastardi mi avete spezzato il cuore” Testimoni ipotizzano scambio di persona

Leggi su tpi

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Miiltossici. Dio perdona, io no, no”. Così ildi, Paolo, in un post sui social esprime il suo dolore per l’agguato a colpi di pistola di cui è stato vittima il figlio nel centro di Alatri ieri sera. Il giovane è stato dichiarato clinicamente morto. Non ha superato il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto la notte scorsa ed è stato dichiarato clinicamente morto., 18 anni, era stato ferito alla testa ieri sera in un agguato nel centro di Alatri nel frusinate.Il giovane, le cui condizioni sono apparse subito disperate, si trovava in una piazza di Alatri quando è stato affiancato da uno scooter con due a bordo travisati che gli hanno sparato e si sono dati ...