Omicidio suicidio ad Ortona | in un biglietto i motivi dell' insano gesto

(Di martedì 31 gennaio 2023) Chieti - Unatrovato nella cucina'abitazione spiega il dramma che si è consumato in un'abitazione didove un uomo di 70 anni, Roberto Tatasciore, si è impiccato dopo aver strangolato il fratello Antonio, disabile di 74 anni. Nel, acquisito dai Carabinieri e scritto dal fratello minore, vengono indicate le volontà sui funerali e sulla destinazione dei beni a disposizione, ma soprattutto emerge che Roberto non ce la faceva più nell'assistenza al fratello, inoltre, si prospettava oramai a giorni la possibilità, per Antonio, del ricovero in una Rsa, e probabilmente il fratello minore non si voleva staccare da lui: i due, nessuno dei quali sposato, entrambi pensionati dopo aver lavorato rispettivamente in una ditta metalmeccanica e all'ufficio territoriale'agricoltura, ...