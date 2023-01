Oltre il Festival | Radio Mediaset a Sanremo Tra gli speaker Giulia Salemi e Diletta Leotta

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 31 gennaio 2023)ilSbarca per il secondo anno nella città dei fioriil, il progetto diche dal 6 all’11 febbraio avrà luogo a, in contemporanea con ildella Canzone Italiana, nella cornice di Villa Nobel, residenza di Alfred Nobel, ora sede museale.ilè un media hub in cui trasmettono sette tra le principalinazionali e locali:105,Monte Carlo, R101,Subasio,Norba,Bellla & Monella eBruno.ilintende porsi come nuovo modello di accoglienza ...