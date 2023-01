Olivia Wilde e l' ex Jason Sudeikis si ricongiungono in una nuova foto | dopo la storia con Harry Styles

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 gennaio 2023)si sono riavvicinati in unagrafia che li mostra abbracciati; la guerra è finita? Ecosa ne pensa? Sembra proprio chesi siano riavvicinati. A testimoniarlo alcune particolarigrafie, condivise da Yahoo.com, in cui li vediamo abbracciarsi a Los Angeles. Un passo del genere significa molto per la coppia, specialmentei vari scandali e pettegolezzi che hanno accompagnato la loro precedente separazione, e la pausa con. Per chi non lo sapesse,...