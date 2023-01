Olimpiadi Parigi 2024 | russi e bielorussi presenti da atleti neutrali? L’Ucraina minaccia il boicottaggio e non è l’unica

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il Comitato Olimpico Internazionale si è riunito nei giorni scorsi per discutere di quella che sarà probabilmente la questione più spinosa nel percorso di avvicinamento ai Giochi di: la possibile reintroduzione deglie bieloin tutte le competizioni internazionali e dunque anche alle. In particolare questo scenario sarebbe sostenuto dalla missione unificatrice dei Giochi e dal principio di non discriminazione in base al paese di provenienza. In tal senso si è espresso anche il presidente del CIO, Thomas Bach: “Escluderee bieloa causa del passaporto o del luogo di nascita è una violazione dei diritti umani. Stiamo parlando di singoliche gareggiano in ...

Sarà l'occasione per conquistare l'unica medaglia d'oro in attesa delledi2024.Mo Farah ha annunciato di essere vicino al ritiro . 'Non proseguirò fino alledi, penso che il 2023 sarà probabilmente la mia ultima stagione ' , ha spiegato il mezzofondista di origini somale, quattro volte campione olimpico. Prima di appendere le scarpette al ...

e con il quartetto in pista (2022), il diploma al Conservatorio e la voglia di Olimpiade per rifarsi della delusione di Tokyo. Ma sulla strada per Parigi la “viaggiatrice” Elisa Balsamo ha in ...Questo anno sarà l'ultimo per il mezzofondista inglese. Niente Giochi olimpici il prossimo anno, l'ultima gara in casa a Londra.