Olimpiadi 2026 | alla fine le colpe dei ritardi ricadranno sugli ambientalisti

(Di martedì 31 gennaio 2023) di Fabio Valentini A tre anni dalleinvernali del“grande è la confusione sotto il cielo, e la situazione è eccellente”. Il ministro Salvini sostiene che in occasione della scadenza la maggior parte delle opere sarà pronta, ma evidenziaanche gravi e situazioni paradossali come alcune infrastrutture contrattualizzate con consegna al 2027. Per rimediare si sta già pensando al nuovo codice degli appalti, che dovrebbe essere approvato amarzo, consentendo di velocizzare le procedure. La velocità è una specialità italiana forse in alcuni sport, non certo nell’adeguarsi alle regole o nel prendere decisioni nell’interesse generale. La Fondazione Milano-Cortina, dopo l’assegnazione dei Giochi nel 2018, è stata creata nel 2020 ma forse “ha iniziato a lavorare tardi”. Per la pista da bob di Cortina ...