Nuovo anticipo TFR e TFS Inps | istruzioni per richiederlo dal 1° febbraio

Leggi su leggioggi

(Di martedì 31 gennaio 2023) Al via la domanda per ilTFR e TFSa partire dal 1°2023. La nuova prestazione è stata introdotta lo scorso novembre 2022 dal consiglio di amministrazione dell’ente di previdenza. La richiesta diè a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e integra, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata).Le richieste deldel trattamento di fine rapporto e di fine servizio possono essere inoltrate dal mercoledì, non da tutti gli iscritti all’, ma solo da una particolare categoria. Vediamo i dettagli.TFR e TFS ...