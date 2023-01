Nuove scoperte e progressi scientifici da tutto il mondo

Leggi su formiche

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nel luglio 2022, la National Aeronautics and Space Administration (Nasa) ha annunciato il primo lotto di foto a colori scattate dal James Webb Space Telescope più di sei mesi dopo il suo lancio. Ad agosto, il telescopio Webb ha catturato la prima chiara evidenza di anidride carbonica nell’atmosfera di un pianeta extrasolare (esopianeta). A settembre, il telescopio Webb ha rilasciato la sua prima immagine a infrarossi di Marte, acquisendo dati atmosferici per l’intero pianeta. Dopo molti ritardi, il grande vettore di esplorazione lunare Space Launch System che trasportava la navicella Orion è stato lanciato dal Kennedy Space Center in Florida al primo mattino del 16 novembre 2022, dando inizio al volo senza equipaggio di Artemis 1 attorno alla Luna. Dopo aver completato una missione senza equipaggio di 25,5 giorni intorno al nostro satellite, la navicella spaziale Orion è ammarata ...