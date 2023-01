Nuoto | Lorenzo Galossi | “Ho preso un virus e la mononucleosi insieme Non so se farò Assoluti e Mondiali”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Un cambio di allenatore che non è (solo) un passaggio tra tecnici, ma è una trasformazione radicale del presente e, soprattutto, del futuro. Con l’obiettivo di tornare in forma al più presto. Lo ripete continuamenteche da qualche settimana è seguito da Mirko Nozzolillo dopo essere stato a lungo allievo di Christian Minotti. Il talento del Circolo Canottieri Aniene è stato perseguitato da troppa sfortuna dopo gli Europei di agosto. Lalo ha debilitato a lungo e parecchio tenendolo fuori dalle competizioni fino ad oggi. Per il giovanissimo romano, che a Roma è stato secondo nella 4×200 stile e terzo negli 800 sl, è stata davvero una botta, ma ora spera che il 2023 viri verso una rinascita., da Minotti a Nozzolillo: che cambiamento è stato? “Un cambiamento che ...

Un cambio di allenatore che non è (solo) un passaggio tra tecnici, ma è una trasformazione radicale del presente e, soprattutto, del futuro. Con l'obiettivo di tornare in forma al più presto. Lo ripet