Novak Djokovic | il re è tornato | “E non finisce qui…”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il re èa tiranneggiare le scene del tennis internazionale.ha vinto gli Australian Open 2023 battendo nella finalissima il greco Stefanos Tsitsipas e diventando, nuovamente, il numero uno del Ranking maschile mondiale della racchetta. A fine partita, e con il trofeo saldamente in mano, il serbo ha parlato delle sue sensazioni e degli obiettivi futuri. Le parole didopo gli Australian Open 2023 “Ero pieno di orgoglio e soddisfazione in quel momento. Quando sono andato nel box della mia squadra sono crollato dal punto di vista emotivo e ho pianto, in special modo con mia madre e mio fratello quando li ho abbracciati. Anche perché fino a quel momento non mi ero concesso distrazioni extra tennistiche o anche di altro genere, come problemi fisici; ho voluto ...

...30 Emma Villas - Padova 3 - 2 Visualizza SuperLega TENNIS - AUSTRALIAN OPEN 05:15 Barbora Krejcikova, Katerina Siniakova - Shuko Aoyama, Ena Shibahara 2 - 0 09:40 Stefanos Tsitsipas -...Goran Ivanisevic, attuale coach diè tornato a parlare dei problemi fisici che hanno tormentato il serbo durante gli Australian Open. "C'è stata una ferita lieve, ma poi è andata sempre peggio. Ogni giorno aveva 37.000 ...

Novak Djokovic, tutte le sue auto: dalla Bentley da 230 mila euro alla Peugeot (elettrica) Corriere della Sera

Djokovic torna in vetta al ranking e ritocca il record: 374 settimane da n°1 and counting. Steffi Graf sempre più vicina Ubitennis

Tennis, Ivanisevic sui problemi di Djokovic: "Contro Dimitrov non si muoveva" Virgilio Sport

Djokovic, non solo tennis: da Bentley a Tesla, ecco le sue auto La Gazzetta dello Sport

La notizia della conclusione dello stato di emergenza sanitaria negli Stati Uniti, fissata per l’11 maggio, metterebbe in condizione Novak Djokovic di partecipare allo US Open, ma non ai tornei di Ind ...Dall'11 maggio Stati uniti aperti anche a chi non ha fatto il vaccino. Il sogno del Grande Slam resta quindi intatto. Nole perderà comunque alcuni importanti tornei come Indian Wells e Miami e Tsitsip ...