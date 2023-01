Nottingham | UFFICIALE l'acquisto di Felipe dall'Atletico

Prendendo il regolamentorilasciato dall'IFAB , il calcio di rigore è classificato come "... in carriera sbagliò dal dischetto una sola volta, il 24 marzo 1993 contro ilForest, ...... l'ex difensore non gioca una partitadal 2018, quando militava nel Cardiff City : stiamo ... vantando anche 86 presenze col QPR e 30 colForest . In nazionale è sceso in campo ...

UFFICIALE: Nottingham Forest, colpo in difesa. Dall'Atlético Madrid ecco Felipe TUTTO mercato WEB

UFFICIALE: Nottingham Forest, prestito in Francia per il giovane Soh. Va al Guingamp TUTTO mercato WEB

UFFICIALE: Nottingham Forest, arriva Wood dal Newcastle. Prestito con obbligo condizionato TUTTO mercato WEB

UFFICIALE: Nottingham Forest, preso Danilo dal Palmeiras. Contratto fino al giugno 2029 TUTTO mercato WEB

Si è chiusa alle 20:00 la sessione invernale di calciomercato. Una sessione lunghissima per i tifosi nerazzurri, che fino all'ultimo avrebbero potuto veder partire Milan Skriniar, ...Nell'ultima giornata di mercato, il Rennes di Génésio ufficializza il passaggio in prestito del giovane difensore Spence dal Tottenham ...