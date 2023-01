“Nostra mamma è morta” Televisione in lutto | addio all’amata attrice | l’annuncio dei figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Graveper la. Cindy Williams ènelle scorse ore, gettando tutti nello sconforto più assoluto. Impossibile dimenticare le sue esperienze nelle vesti di, soprattutto in una delle sit-com più seguite in assoluto. Un altro pezzo del piccolo schermo è andato via per sempre. La donna aveva 75 anni e a ucciderla è stata una brutta malattia, che in poco tempo l’ha portata fino al decesso. Ma lei non potrà mai essere dimenticata dai suoi fan per quel ruolo, entrato di diritto nella storia. Undevastante per la, dato che Cindy Williams era amatissima da tutti. Purtroppo è, ma il suo talento resterà vivo per sempre. A confermare la tragica notizia sono stati i suoi due, che si chiamano Zak ed Emily ...