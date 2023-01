Nordio | «Su Cospito decidono i magistrati Il 41 bis? Non si tocca» Piantedosi | «Non ci faremo condizionare»

(Di martedì 31 gennaio 2023) Non spetta al governo, ma alla magistratura la decisione sul 41di Alfredo. A chiarirlo è stato il ministro della Giustizia, Carlo, nel corso di una conferenza stampa congiunta con i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dell’Interno, Matteo. Dopo aver ricostruito la posizione giuridica di, inserita in «una materia dannatamente complicata e sulla quale sono intervenute diverse leggi e interpretazioni giurisprudenziali»,ha chiarito che «la magistratura è assolutamente sovrana e il ministero non può minimamente intervenire». Almeno non fino a quando sul tema non si sarà pronunciata la Cassazione.: «Sul casola parola spetta alla magistratura» «Qualsiasi decisione attuale anche sulla ...

Carlo Nordio fissa un paletto indispensabile: il carcere duro non si mette in discussione. “Il 41 bis è indispensabile”. Intanto, Alfredo Cospito “è stato trasferito per sicurezza sanitaria, ma non ca ...Il regime del carcere duro è indispensabile e non può essere messo in discussione. Lo sottolinea il ministro della Giustizia Carlo Nordio , intervenendo in ...