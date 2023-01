Nordio | Cospito resta al 41 bis

(Di martedì 31 gennaio 2023) L'anarchico abruzzese Alfredo, in sciopero della fame da più di cento giorni, è stato trasferito nel carcere di Opera a Milano: in quello di Sassari rischiava la vita dopo gli oltre 40 chili persi e le condizioni di salute in continuo peggioramento.è ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza intensificata della struttura meneghina, dove sono destinati i detenuti affetti da gravi patologie. "La tutela della salute di ogni detenuto costituisce un'assoluta priorità", ha motivato il trasferimento il ministro della Giustizia Carlo. Ma l'uomoal 41 bis: nel comunicato diffuso dopo il consiglio dei ministri che ha affrontato l'argomento si spiega che "per la parte di propria competenza", il ministro"ritiene di non revocare il regime di cui all'articolo 41 ...

LA STAMPA 'trasferito a Milano.non revoco il 41 bis' apre il quotidiano torinese. 'Pallido e in carrozzina, ha pochi giorni di vita', è il titolo dell'intervista di Luigi Manconi al ...... in relazione al caso dell'anarchico Alfredo, detenuto al 41 bis. Nella nota, Palazzo Chigi sottolinea che in cdm il ministro della Giustizia, Carlo, 'ha ricordato le ragioni che ...

Cospito nel carcere di Opera. Nordio: 'Non ritengo di revocare il 41 bis' - Cronaca Agenzia ANSA

Cospito, Nordio: "No revoca 41 bis, a marzo decide Cassazione" Adnkronos

Cospito nel carcere di Opera. Alle 11 conferenza dei ministri Piantedosi, Nordio e Tajani Sky Tg24

Cospito, revoca 41bis e istanza a Nordio: chi decide e i tempi Agenzia ANSA

Cospito, una perizia salva il governo ma Nordio non cambia linea: “Dovrà rimanere al 41 bis” La Stampa

Il ministro della giustizia Nordio: «La salute è la priorità». Continua l’offensiva anarchica: a Milano incendiate due auto della polizia locale, a Roma 5 mezzi della Tim ...L'anarchico abruzzese, in sciopero della fame da più di cento giorni, è stato trasferito nel carcere di Opera a Milano per motivi di salute. Il minisitro della Giustizia ha spiegato in Cdm che "ritien ...