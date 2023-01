Non solo Vicario | al Napoli piace un altro portiere in caso di addio a Meret | gioca in Serie A

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilcontinua a lavorare per regalare al popolo partenopeo la gioia della vittoria del campionato. Spalletti e la squadra sono concentrati sul lavoro da fare in campo, ma intanto la società continua a programmare il futuro., ingaggio e contratto Uno dei nodi da sciogliere sarà quello del. Alexsta disputando una stagione eccezionale, ma ha un contratto in scadenza nel 2024 (ingaggio da circa 2 milioni con opzione per il rinnovo di unanno, ndr). Inoltre le recenti dichiarazioni del suo procuratore non fanno stare tranquillo il club azzurro, che – come riporta l’edizione odierna de Il Mattino – intanto si sta guardando intorno. Ecco quanto evidenziato: “La formula dell’ingaggio di Gollini lascia aperti parecchi scenari: perché prevede ...

Scelta irreversibile o tattica elettorale È arduo stabilire con certezza se Erdogan ha fatto una scelta irreversibile o interpreta tale processocome tattica elettorale. Per questo Damasco...Il grande successo del titolo è del resto spiegato dal fatto che la creatura di Roblox Corporationun videogioco , ma molto di più. Roblox è infatti una piccola fucina di creatività, dove ...

Lozano-Napoli ai saluti Tuttosport: non solo Laurientè, nel mirino degli azzurri un talento danese CalcioNapoli24

Empoli, non solo Piccoli e Vignato: Harroui del Sassuolo obiettivo last minute per il centrocampo TUTTO mercato WEB

Udinese-Verona, non solo un derby | Udinese Blog Udinese Blog

Non solo Zaniolo, anche Karsdorp in stand by e Astrid resta in vacanza FOTO Calciomercato.com

Firenze, non solo Miche e Galileo. Quali scuole sono a rischio 'fusione' LA NAZIONE

Libero e Virgilio Mail: attenti a questo SMS truffa Non solo perché, come capita spesso in situazioni di allarme di questo tipo, c'è anche chi cerca di cavalcare l'onda emotiva e non solo per truffare ...SASSUOLO BAJRAMI. – Questi i dettagli di “Sky Sport“: “Bajrami si trasferisce dall’Empoli al Sassuolo per 6 milioni di euro. L’Empoli avrebbe già il nome del sostituto perchè ha appena chiuso per… Leg ...