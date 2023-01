Non solo Skriniar | rivoluzione totale per l’Inter

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il centrale slovacco potrebbe non essere l’unico difensore a lasciare il sodalizio nerazzurro la prossima estate, così Inzaghi potrebbe ritrovarsi con un reparto arretrato completamente da rifare per l’avvento della nuova… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... ma nei fatti dimostra ancora una volta diconoscere, o peggioavere a cuore, le ...ora, quando e' palesemente troppo tardi, parti della maggioranza si accorgono delle conseguenze' prosegue ...Si riscrive quindi la storia del Superenalotto: la cifra è la più altaper l'Italia, ma per tutto il mondo Il montepremi del concorso Sisal sfonda il record precedente, toccato il 13 agosto ...

Calciomercato Lazio, non solo Pellegrini: depositato il contratto di Diego Gonzalez La Lazio Siamo Noi

Attaccanti, ecco la guida all’asta di riparazione: non solo i nuovi, chi prendere e chi no SOS Fanta

Amrabat, non solo il Barcellona. C’è il Chelsea ed anche il Manchester United Fiorentina.it

Coppa Italia, non solo mercato tra Inter e Atalanta: in gioco il passaggio in semifinale - Sportmediaset Sport Mediaset

TMW - Reggina, non solo Ionita: gli amaranto valutano anche Cassata come alternativa TUTTO mercato WEB

Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, torna a parlare in un momento molto delicato per il figlio. Al Corriere della Sera ha spiegato la situazione che sta vivendo il ...Mercato praticamente nullo quello dei rossoneri che hanno solo inserito in rosa il portiere Vasquez, che però con l’ormai imminente ritorno di Maignan non dovrebbe trovare spazio. Il momento nero ...