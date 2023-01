Non rovinare la batteria del tuo smartphone | in questo modo puoi averla sempre al top

Leggi su computermagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Seguendo questi suggerimenti non rovinerete mai più ladel cellulare. Di che consigli grandiosi stiamo parlando, e come mai sarebbero così importanti? Selezionare l’opzione più corretta per evitare che lasi guasti è molto importante, soprattutto se non stiamo molto attenti alla sua salute. Per quanto possa essere un dispositivo elettronico, dunque efficace in sostanza, non possiamo ignorare il fatto che possa danneggiarsi da un momento all’altro. La miglior azione da intraprendere per evitare che accada, dunque, è conoscere dei metodi ideali per ripararlo quando è necessario farlo. Non èintelligente lasciar perdere alcune problematiche – Computermagazine.itUna delle tante funzioni è sicuramente quella del risparmio energetico, utile per ladel proprio ...