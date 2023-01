No! Questo video non mostra dei carri armati americani destinati all’Ucraina

Leggi su open.online

(Di martedì 31 gennaio 2023) Circolano diversiattribuiti aiper difendersi dall’invasione russa. Tra i vari post leggiamo «Bradley verso l’Ucraina: la fila infinita sul treno che transita in Polonia», facendo riferimento che ilsia stato registrati in territorio polacco. C’è una mezza verità e una mezza falsità nel racconto, ma ci sono numerosi elementi che fanno cadere la narrazione. Per chi ha fretta Si sostiene che il treno neltrasporti dei. La data di pubblicazione delè precedente alla partenza dei mezzi ...