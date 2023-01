No! Questo non è un edificio di Milano che cade a pezzi e non c’entra con il “Bonus 110”

Leggi su open.online

(Di martedì 31 gennaio 2023) Circola sui social un video volto a screditare la misura del Super110%. Ovvero l’insieme di detrazioni, e quindi agevolazioni, per tutti gli interventi edilizi volti al cosiddetto «efficientamento energetico», e cioè alla messa in condizione, di edifici pubblici e privati, di poter contenere i consumi energetici. Secondo qualche utente, ilin questione avrebbe portato al crollo della facciata di un. Ma andiamo a vedere perché questa narrazione non ci convince. Per chi ha fretta Circola sui social un video che riprende il crollo della facciata di un. Gli utenti sostengono che sia avvenuto ae che la responsabilità sia da attribuire al «110». In realtà l’incidente non sembra essere avvenuto di recente, nè a ...