Nike e Tiffany mandano i social in tilt | in arrivo una collaborazione speciale

(Di martedì 31 gennaio 2023) Life&People.it Qualcosa di molto importante sta bollendo in pentola tra due aziende solo all’apparenze lontane. Ebbene sì. Sembra manchi molto meno del previsto al lancio dellatra& Co e, pronte a diffondere sul mercato quella che potrebbe chiamarsi& Co. xAF1 “1837”. Una coppa leggendaria appunto, come recita il claim dell’advertising pubblicato sul web. Un annuncio che ha già fatto schizzare l’hype alle stelle malgrado non sia stato ancora svelato ancora assolutamente niente dalle parti interessate. E’ la potenza del marketing, bellezza. La geniale trovata commerciale Una collezione che ancora non è stata né presentata né tantomeno leakkata (svelata in anteprima tramite furto di immagini esclusive) ma che è già leggendaria, anche e soprattutto ...

È bastata l'immagine postata su Instagram di una scatola del colore Blue con il baffo bianco condivisa da& Co. per far diventare virali un paio di sneaker, che non sono ancora state presentate ufficialmente, ma arriveranno a breve, come indicato nel testo che accompagna il post. 'A ...Come saranno le& Co. Dagli scatti inediti , e non confermati, che sono apparsi su Internet la scorsa settimana, ci si pu già fare un'idea dello stile della scarpa. Le immagini ...

Nike e Tiffany & Co. è già la collabo dell’anno (e siamo solo a gennaio) GQ Italia

Tiffany & Co. X Nike, ora è ufficiale Montenapo Daily

Nike e Tiffany presentano le nuove sneakers: come saranno La scelta giusta

Il nuovo colore signature delle Air Jordan è il blu Tiffany Esquire Italia

Quali brand hanno guadagnato di più grazie agli NFT nss magazine

Nike il tema delle collaborazioni le conosce bene. E le padroneggia alla grande. Il marchio fondato in Oregon sa cosa piace alla gente. Louis Vuitton. Supreme. Carhartt. Sacai. Off-White. Jacquemus. A ...Nike has teamed up with luxury jeweller Tiffany & Co to launch black suede low-top Air Force 1 shoes with a Tiffany blue leather swoosh.