“Niente jet” Gli Usa fanno impallidire l' Ucraina | Biden si tira indietro | GUARDA

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il presidente Usa Joeha risposto «no» oggi a chi gli ha chiesto se gli Stati Uniti forniranno jet da combattimento F-16 all'. La settimana scorsaha annunciato la decisione di inviare al Paese 31 carri armati Abrams. Poco dopo quell'annuncio, Yuriy Sak, consigliere del segretario alla Difesa ucraino, aveva detto di essere ottimista sulla possibilità di ricevere jet da combattimento occidentali, come gli F-16 americani. Ma gli uomini di Volodymyr Zelensky resteranno a secco almeno su questo fronte delle forniture militari.

La cantante si presenta in gara con una canzone molto moderna, di grande impatto, ma perbanale.... il cui contenuto resterà top secret come i precedenti, ma tra le fila della Nato il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che " nulla è escluso da principio " in merito all'invio di

Da quanto si apprende la Polonia sarebbe pronta a fornire all’Ucraina alcuni caccia F-16, mentre da parte degli Stati Uniti c’è stato un secco “no” alla richiesta di jet da guerra avanzata da Kiev.Il presidente americano vuole evitare un'escalation e ha confermato il rifiuto di fornire all'Ucraina gli aerei da combattimento.