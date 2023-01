Nicolò Martinenghi | prova a prendermi

Leggi su gqitalia

(Di martedì 31 gennaio 2023) È dicembre e a Milano non fa poi così freddo.è atterrato soltanto poche ore prima, di ritorno dall’Australia, dove erano in programma i Mondiali di nuoto in vasca corta. Dall’altra parte del mondo ha vinto l’oro nella staffetta mista 4 x 50, tre argenti nella sua specialità, la rana, e un bronzo nella staffetta mista 4 x 100. «Quante medaglie ho vinto quest’anno? Eh…». E comincia a pensarci. Davvero, non lo sai? «È che credo che la medaglia sia fine a se stessa. Il mio è uno sport prettamente legato al tempo: la mia visione mi porta a dover battere me stesso, piuttosto che un avversario». Per gli avversari, quest’anno, è stata dura stare dietro a: tra Mondiali ed Europei,ha conquistato cinque ori e due argenti. Nei 100 rana, oggi, detiene contemporaneamente i titoli di campione ...