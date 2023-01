Nicaragua | non si ferma la persecuzione comunista contro i cattolici

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 31 gennaio 2023): morto il presidente dell’associazione dei genitori degli studenti massacrati da Ortega Alvaro Conrado Avendaño, padre del primo minore – Alvaro Conrado Davila – assassinato nelle proteste studentesche del 2018, è morto a Managua. Lo ha riferito l’Associazione delle Madri d’Aprile (AMA), di cui Conrado era il presidente. “Ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della nostra associazione. In qualità di presidente dell’AMA, è stato un esempio e una fonte di ispirazione nella nostra lotta per la verità e la giustizia. Il tuo instancabile lavoro e impegno per la speranza collettiva di un futuro migliore per tutti, così come per la non ripetizione di quanto accaduto dopo la repressione statale subita dall’aprile 2018, servirà da ispirazione, luce e guida per continuare la sua eredità,” hanno sottolineato le Madri di Aprile in un comunicato. Dal 2018 Conrado ...