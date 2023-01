NFL | programma Super Bowl 2023 | calendario | orari e come seguire l’evento in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) Kansas City Chiefs o Philadelphia Eagles? Quale sarà la squadra che alzerà al cielo il Lombardi Trophy al termine delLVII che si giocherà a Glendale, Arizona? Domenica 12 gennaio (saranno già le 00.30 del lunedì 13 gennaio in Italia) gli Stati Uniti si fermano per l’ultimo atto della stagione di NFL. Il match dei match metterà di fronte i campioni della AFC, ovvero i Kansas City Chiefs guidati dall’head coach Andy Reid, con Patrick Mahomes (e il suo fidato compare Travis Kelce) pronto per il suo terzonegli ultimi 4 anni, dopo la vittoria contro i 49ers nel 2020 e la rovinosa sconfitta contro Tom Brady ed i Buccaneers nel 2021. I Philadelphia Eagles, invece, tornano al “grande ballo” dopo 5 anni e la straordinaria vittoria contro i New England Patriots dell’onnipresente Tom ...