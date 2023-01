Nel Napoletano ‘kit’ del pusher in un ballatoio condominiale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Kit delin un. E’ quanto hanno sequestrato i carabinieri a Casoria (Napoli): trovati droga, coltelli e un proiettile. Durante una perquisizione in una palazzina in via Padre Ludovico Ariosto, i militari hanno rinvenuto 50 grammi di hashish, suddivisi in 37 dosi. Poi 5 bilancini di precisione, 1 proiettile cal. 38 GFL, 5 coltelli con tracce di stupefacente sulle lame. E ancora materiale per il confezionamento delle dosi, 2 quaderni dove era riportata la contabilità dello spaccio. Ed ancora, due tessere sanitarie e una targa di un motorino. E’ finito tutto sotto sequestro. Continuano le indagini dei carabinieri per risalire al “proprietario” del kit. L'articolo proviene da Anteprima24.it.