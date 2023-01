Negramaro | ecco le date dei loro tour

Meno di un anno dopo,riaffiorare l'annoso dilemma: il Teatro greco, o i concerti. Solo ieri l'... Nulla contro i, così come nulla lo scorso anno contro Claudio Baglioni, Gianna Nannini ...in tour nel 2023: il gruppo ha annunciato le nuove date e tappe in giro per l'Italia nei prossimi L'articoloin tour nel 2023: annunciate date e tappe.dove e come acquistare i biglietti proviene da True ...

Negramaro in tour nel 2023: 9 date tra Roma, Verona e Siracusa. Info e biglietti La Gazzetta dello Sport

Negramaro n20 tour 2023: ecco quando, dove e prezzi dei biglietti Il Corriere della Città

Negramaro, 20 anni da festeggiare in tour: scopri le prime date! Radio Italia

Siracusa, i Negramaro al Teatro Greco. Giansiracusa dice no ... Siracusa News

Negramaro: “Con RADIO ITALIA LIVE, iniziamo un 2023 di ... Radio Italia

Ticketmaster e nelle prevendite abituali. Per gli iscritti al fanclub dei Negramaro i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 11.00 di martedì 31 gennaio.Sono un gruppo musicale pop rock molto amato dal pubblico italiano con ben 20 anni di storia al suo attivo. Non a caso i Negramaro daranno il via al loro tour, denominato appunto il N20 tour 2023, a g ...