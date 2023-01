NBA | risultati della notte 31 gennaio | Doncic 53 | sulle orme di Jordan e LeBron Paolo Banchero vola e trascina i Magic sui 76ers

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) Si sono giocate questaotto partite nel vasto mondo NBA, in una stagione che ormai è nei dintorni dei due terzi eppure ha ancora parecchie matasse da sbrogliare, soprattutto in chiave playoff e play-in. Tante le performance individuali di primo livello, tra cui due catturano l’occhio a qualsiasi livello. La prima, naturalmente, è quella di Luka. Nel 111-105 dei Dallas Mavericks (27-25) sui Detroit Pistons (13-39) il fuoriclasse sloveno mette a segno 53 punti con 17/24 dal campo e 14/18 ai liberi. Non solo è la sua quarta volta sopra quota 50, ma nella storiaNBA soltanto altri due uomini negli ultimi cinquant’anni hanno tirato fuori cinque o più partite da 50 o più punti nelle prime cinque stagioni. Quei due si chiamano MichaelJames. Eppure, nonostante tutto questo, ...