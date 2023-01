Nato e jet di sesta generazione. Incontro Italia-Svezia a SegreDifesa

Leggi su formiche

(Di martedì 31 gennaio 2023) Si è svolto oggi presso Palazzo Guidoni, sede di, il comitato bilaterale tra. Il generale di corpo d’armata Luciano Portolano, segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, ha guidato la delegazionena. Carl Göran Mårtensson, direttore nazionale degli armamenti, quella svedese. I RAPPORTI BILATERALI Il segretario generale, dopo aver esteso alla controparte scandinava il saluto del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha tenuto a evidenziare come gli ottimi rapporti tra i due Paesi, le cui relazioni sono da sempre improntate alla collaborazione e alla stabilità, agevolino un proficuo scambio di informazioni. In tale contesto, le delegazioni hanno illustrato le reciproche posizioni in tema di politica di difesa e sulle prospettive nazionali circa la situazione ...