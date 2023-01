Naspi 2023 | requisiti | domanda | importi | pagamenti La guida completa

Leggi su leggioggi

(Di martedì 31 gennaio 2023), come funziona quest’anno? Una delle principali attività dell’Inps è quella di sostenere economicamente i lavoratori assicurati al verificarsi di eventi che gli impediscono di ricevere in tutto o in parte la retribuzione dal datore di lavoro.È il caso, ad esempio, della perdita involontaria dell’occupazione, in cui l’Inps interviene garantendo un’apposita prestazione che, nel rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi, assicura un sostegno economico al disoccupato. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, in sostituzione delle precedenti prestazioni ASpI e MiniASpI, spetta, previa, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ().Analizziamone in dettaglioe ...