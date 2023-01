Napoli | stipendi ancora un problema? Il piano per il bilancio

Leggi su zon

(Di martedì 31 gennaio 2023) La stagione delfino a questo momento della stagione è semplicemente perfetto. Gli azzurri guidano la classifica di Serie A con il migliore attacco e la miglior difesa del campionato. I punti sulle dirette inseguitrici sono tantissimi (+13 sull’Inter seconda in classifica) e la sensazione che questo possa essere l’anno giusto non è mai stata così forte. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, non si fidadel proprioe preferirebbe proseguire sulla stessa linea societaria portata avanti nel corso della scorsa stagione. Aveva rumoreggiato non poco, la tifoseria partenopea, alla notizia delle partenze di numerosi top player come Insigne, Koulibaly (accostato all’Inter) e Mertens. Il sospetto è che uno scenario del genere possa verificarsi anche al termine di questo campionato. Con un occhio al tetto ingaggi ...