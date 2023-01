Napoli Roma | dieci euro al parcheggiatore abusivo per lasciare l’auto ovunque vicino allo Stadio | business da migliaia di euro VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 gennaio 2023)a macchina dati alper. Poco importa se la vettura viene poi lasciata praticamente in mezzo alla strada, sulle aiuole, sull’isola spartitraffico o sui marciapiedi. L’importante è trovare un posto per andare a godersi in tranquillità la partita. Succede ogni domenica a, ma anche ain occasione dei grandi eventi come concerti e anche in questo caso incontri di calcio all’Olimpico, nei pressi delloMaradona. Peccato che però, durante la partita, quegli stessi veicoli vengano poi portati via dai carroattrezzi proprio perché non parcheggiati regolarmente. Insomma, un ...