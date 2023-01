Napoli | mamma 27enne scopre un tumore durante la gravidanza | muore 6 giorni dopo il parto

Leggi su tpi

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nunzia, 27 anni di, è morta a distanza di 6dal. Ha dato alla luce la sua seconda figlia,aver deciso di portare a termine lanonostante la scoperta di unaggressivo che non le avrebbe lasciato scampo. Lo riporta Inter. Nunzia lascia un’altra bimba di 5 anni e il marito. Questa mattina si è celebrata la messa per l’ultimo saluto alla giovane madre, nella chiesa di Santa Maria a piazza Marianella. Sui social, in molti hanno inviato messaggi di cordoglio sotto le foto di Nunzia. Chiaiano, il suo quartiere, è ancora sotto shock per la terribile notizia.