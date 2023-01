Napoli | a Scampia fa deviare un' ambulanza e minaccia l' equipaggio

(Di martedì 31 gennaio 2023) commenta A, nel quartiere di, un uomo ha fatto cambiare destinazione a un'e hato l'perché pretendeva i soccorsi per il padre. Il protagonista della ...

commenta A, nel quartiere di, un uomo ha fatto cambiare destinazione a un'ambulanza e ha minacciato l'equipaggio perché pretendeva i soccorsi per il padre. Il protagonista della vicenda, un ...Dirotta l'ambulanza e minaccia l'equipaggio. E' successo ieri sera a, quartiere della zona nord di, dove un 25enne è stato denunciato dai Carabinieri per interruzione di pubblico servizio e minaccia aggravata a incaricato di pubblico servizio. L'...

L’ambulanza è diretta al civico 25 di via Luigi Pareyson. Il quartiere è Scampia. Quasi a destinazione un’auto affianca il veicolo d’emergenza. L’uomo alla guida chiede all’equipaggio di seguirlo, il ...Dirotta una ambulanza e minaccia l'equipaggio: 25enne denunciato dai carabinieri. Accade a Scampia, in via Luigi Pareyson. Il veicolo è quasi giunto a destinazone quando ...