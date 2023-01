Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'Opera Giocosa con 'in ...] Cultura e Spettacoli Arnasco, festanel prossimo fine settimana Posted on 11 Luglio 2018 ......Giuseppe Condello Stamane nellaDella messa eri presente Come luce improvvisa si candidava… Amore in essenza di Giuseppe Condello Questo amore vitale e vibrante Come nella notte...

Musica cubana famosa, canzoni hits top 10 di gennaio 2023 L'Opinionista

La musica cubana travolge Palermo: Jany McPherson in prima ... Balarm.it

Pablo Milanés (1943-2022) La rivista il Mulino

4Strings Family, sound tra jazz e musica cubana La Stampa

La creatività a servizio della Rivoluzione. Addio all'architetto Garatti ... Farodiroma

Cubavisión Internacional.- Inauguran Fondo de Arte Joven, plataforma para la promoción, desarrollo profesional, intercambio y apoyo de creadores emergentes y emprendimientos culturales. En el cierre d ...El saxofonista Ted Nash ha presentado Jazz x Art, un proyecto en el que jóvenes músicos han compuesto canciones a través de las emociones que provoca contemplar un cuadro ...