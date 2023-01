Mozzarella Bufala Campana Dop più acquistata a Nord-Ovest | all' estero in Francia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Milano, 31 gen. (Adnkronos/Labitalia) - È ildell'Italia il territorio dove si acquista piùDop (il 34,9%), mentre all'lasi conferma il primo Paese tra i-lovers, assorbendo da sola il 33% dell'export. Al secondo posto la Germania. Tra i mercati più promettenti per i prossimi anni spicca, a detta dei produttori, il continente asiatico con Emirati Arabi, Giappone, Cina e Corea del Sud nella top ten degli scenari futuri. È la fotografia dello stato di salute scattata dal primo Osservatorio Economico sulla filiera delladiDop, realizzato dal Consorzio di tutela in partnership con UniCredit e Nomisma, presentato oggi a Milano nella Tree House di UniCredit. ...

Milano, 31 gen. " "L'Osservatorio economico sulla filiera della mozzarella di bufala campana dop è importante per la produzione della filiera e per gli obiettivi che si è dato questo governo. Dobbiamo infatti proteggere la qualità senza delocalizzare". A dirlo in ...

(Adnkronos) – Nove italiani su dieci hanno consumato mozzarella di bufala nell’ultimo anno, il 25% almeno una volta a settimana e il 20% è pronto a farlo anche a colazione. L’85% la preferisce cruda ...Milano, 31 gen. (Adnkronos/Labitalia) - La Mozzarella di Bufala Campana è il formaggio Dop che fa registrare la crescita di produzione più alta ...