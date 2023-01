MOVIOLA – Inter-Atalanta | mani Toloi in area | rimpallo fortuito con braccio largo | niente rigore

(Di martedì 31 gennaio 2023) Episodio daindi Coppa Italia per il tocco diindida parte di Rafael. Chiffi indica subito che si può proseguire, c’è in effetti un impatto della sfera sulla, che è molto, al contempo ilè assaie il centrale italobrasiliano è addirittura girato. In più, la palla sbatte prima su una sua altra parte del corpo. Resta la posizione innaturale del, ma sembra corretta la decisione di non assegnare il. SportFace.

A San Siro il match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/2023 tra Inter e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio San Siro di Milano, Inter e Atalanta si affrontano nel match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia. L'episodio arbitrale chiave del match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/23: moviola Inter-Atalanta L'episodio chiave della moviola del match tra Inter e Atalanta, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Chiffi.

