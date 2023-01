MotoGP | Agostini | “Sono felice che Bagnaia abbia scelto il numero 1”

(Di martedì 31 gennaio 2023) La leggenda del motociclismo, Giacomo, ha parlato del Campione del Mondo diPecco. Ecco le sue parole: “E’ stata una bellissima cosa. Io ero orgoglioso edi portare in giro per il mondo sia il mio nome di pilota italiano che quello della moto, della tecnologia italiana.anche chedeciso di mettere il1 perchè lui è iluno e se lo merita”. SportFace.

...per il motociclismo italiano con le vittorie di Pecco Bagnaia e della Ducati nellae di ... da Giacomoa Max Biaggi , passando per Loris Capirossi , Giovanni Sala , Michele ......trionfale per il motociclismo italiano con le vittorie di Pecco Bagnaia e della Ducati nella... da Giacomoa Max Biaggi , passando per Loris Capirossi , Giovanni Sala , Michele Rinaldi ,...

MotoGP, meglio un dominatore o più piloti di successo La ricetta di Agostini La Gazzetta dello Sport

Agostini: "Le MotoGP non devono diventare aeroplani" FormulaPassion.it

MotoGP, Agostini su Marquez: "Primo rivale di Bagnaia" • TAG24 Tag24

Caschi d'Oro, come seguire la cerimonia in diretta su Sky Sport. Data e orari Sky Sport

Jonathan Rea è molto vicino a superare il record di Giacomo ... Motorcycle Sports

I tempi cambiano, i piloti hanno più spazio sui social che sulla Gazzetta dello Sport e le loro fidanzate e mogli sono sempre più inquadrate dalle televisioni. C’è chi sbuffa, ma le donne hanno sempre ...MotoGP: Le Desmosedici di Martin e Zarco sono state svelare nel giorno del completanno dell'indimenticato campione. Campinoti: "è di buon auspicio". Borsoi: "quest'anno abbiamo qualcosa in più per far ...