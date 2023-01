Mosca | Crosetto ancora sotto attacco | dopo gli insulti di Medvedev | la provocazione dell’ambasciatore Razov

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 31 gennaio 2023) La propaganda russa continua ad accanirsi su Guidoglidial ministro della Difesa e il botta e risposta che ne è conseguito,è nuovamentedella Russia.il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry. Che nei giorni scorsi ha insultato pesantemente il ministro italiano che aveva parlato di armi a Kiev come deterrente per evitare una terza guerra mondiale. Definendolo «uno sciocco raro», stavolta è l’ambasciatore a Roma Sergeya provocare. Il diplomatico ha pubblicato oggi su Facebook una lunga lettera aperta indirizzata al titolare del dicastero della Difesa. Una missiva in cui mette in dubbio «la sincerità delle ...