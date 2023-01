Morto Franco Aldini | era il sarto di Maradona e dei vip | aveva 79 anni

(Di martedì 31 gennaio 2023) Addio a, ildei “Vip”. Si è spento all’età di 79a Vasto l’uomo che ha ‘vestito’ i campioni, comead esempio oppure il tecnico della nazionale italiana Enzo Bearzot. E ancora altri calciatori famosi come Veron, Almeida, Eriksson fino a Buffon, tutti sono passati dal suo ‘ago e filo’. I funerali disi svolgeranno oggi martedì 31 gennaio 2023 alle 15,30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

Lutto nel mondo della moda. ÈAldini , conosciuto da tutti come il sarto dei campioni. Aveva 79 anni. Era nato a Rotondi, in provincia di Avellino ma aveva scelto Vasto, in Abruzzo, per vivere, lavorare e dare vita ...Il nonno è l'attoreInterlenghi. Il reato di stalking è stato nel frattempo derubricato in ... Nel 2014 suo padre èin un incidente stradale a Capalbio . E da quel giorno la vita per ...

Vasto, morto Franco Aldini: fu il sarto di Maradona ilmessaggero.it

Maradona, morto Franco Aldini: fu il sarto del campione argentino e di tanti altri vip leggo.it

Morto Franco Aldini: "Il sarto dei campioni" Vasto Web

E' morto Franco Frattini, il ministro degli Esteri di Berlusconi Agenzia ANSA

Morto Franco Frattini, ex ministro con Berlusconi: aveva un tumore. Mattarella: «Protagonista di alto... Corriere della Sera

Addio a Franco Aldini, il sarto dei “Vip”. Si è spento all’età di 79 anni a Vasto l’uomo che ha ‘vestito’ i campioni, come Maradona ad esempio oppure il tecnico della nazionale italiana Enzo Bearzot.Il sarto dei campioni. Così era chiamato Franco Aldini, 79 anni, campano di origine (di Rotondi, provincia di Avellino), ma una vita trascorsa a Vasto dove creava i suoi abiti destinati a gente dello ...