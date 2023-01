(Di martedì 31 gennaio 2023) In procura asi vagliano gli atti, i documenti e la cartella clinica dell?ex poliziotto di 68 annidopo diverse ore di attesa per essere sottoposto ad una visita al pronto...

Sparano sulla follauna festa di compleanno in casa: 8e 4 feriti Alcune persone hanno fatto irruzioneuna festa di compleanno in una casa a Gqeberha, sparando a caso sui ......i tuoi scritti è un po' come ascoltare un vecchio predicatore che non fa che blaterarela ... "Quand'èmio figlio ho dovuto affrontare un dolore autentico e senza alcuno sforzo quella posa ...

Muore a 24 anni durante una battuta di caccia, arrestato l'amico. Incastrato dalla GoPro LA NAZIONE

Ha un malore durante l'arresto: morto ammanettato a Chiaramonti Sassari Oggi

Morto durante la tac a Salerno, le analisi: valori sballati a sangue e glicemia ilmattino.it

Morto durante la battuta di caccia, la telecamera e l’ultima richiesta di aiuto: «Non lasciarmi qui» L'Unione Sarda.it

Morto durante la Tac ma per il triage del Ruggi era solo un codice verde ilmattino.it

Un compagno inciampa e lui viene colpito accidentalmente mentre accompagna gli amici a caccia: morto in maniera assurda uno stimato 53enne ...Otto persone sono state uccise e altre quattro ferite nella città sudafricana di Gqeberha, durante una festa di compleanno.