Morto Barrett Strong | autore di “Money That’s What I Want”

E'all'età di 81 anniStrong , autore di molti classici della leggendaria etichetta discografica Motown . Il fondatore della label, il 93enne Berry Gordy , lo ha salutato dichiarando: "Sono ...a 81 anniStrong, artista e songwriter, autore di Money (That's What I Want) la prima hit della Motown con oltre un milione di copie vendute nel 1960, di cui i Beatles registrarono una ...

È morto Barrett Strong Rolling Stone Italia

Addio a Jeff Beck, genio della chitarra: 10 cose da sapere Panorama

The Boys 4: il teaser della quarta stagione della serie Prime Video Lega Nerd

Il gran finale di Irving consegna ai Nets il derby di New York Sportando

«El Chapo», la guerriglia dei narcos dopo l’arresto del figlio Ovidio Guzmán-López: uccisi sei soldati, auto... Corriere della Sera

30 gen 2023 - Il musicista interpretò la prima hit della leggendaria casa discografica, Money (That's What I Want) ...Ha firmato la prima grande hit della Motown e composto brani per Marvin Gaye, Paul Young, Undisputed Truth e Temptations, aggiudicandosi un Grammy per 'Papa Was a Rollin' Stone'. Aveva 81 anni ...