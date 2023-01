Mondiali ciclocross | i convocati dell’Italia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Finalmente arrivano idi. Dopo una stagione splendida su tutti i fronti sia al maschile che al femminile, è giunto il momento della rassegna iridata che da venerdì 3 a domenica 5 febbraio si terrà in quel di Hoogerheide in Olanda. C’è ovviamente tanta attesa per ciò che L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Campionati italiani: programma, orari e partecipanti Coppa del mondo, tra Benidorm e Besançon si decidono le classifiche

Arriva per Arianna Bianchi (Guerciotti) la convocazione per idi, categoria Junior in programma dal 3 al 5 febbraio a Hoogerheide in Olanda (gara Junior il 4). Questo è un articolo . Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente .A una settimana esatta dall'attesa sfida dei, chiusura di una splendida stagione di, Mathieu Van der Poel ha risposto al grande rivale Wout van Aert conquistando la tappa di Coppa del Mondo di Besançon. Per quest'ultimo ...

Ciclocross, Wout van Aert domina il Flandiencross e ora pensa ai Mondiali. Van der Poel atteso a Besançon OA Sport

Ciclocross, Arianna Bianchi vestirà l'azzurro ai Mondiali Giornale di Brescia

Mondiali ciclocross 2023, i convocati dell'Italia: presenti Toneatti, Persico e Fontana OA Sport

MONDIALI CICLOCROSS - Gli azzurri per Hoogerheide Federazione Ciclistica Italiana

Calendario Mondiali ciclocross 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutti”, acconsenti al nostro ut ...Siamo entrati nella settimana che porterà ai Mondiali di ciclocross di Hoogerheide. La località neerlandese ospiterà l’attesissima rassegna iridata nel weekend tra venerdì 3 febbraio e domenica 5. Tre ...