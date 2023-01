(Di martedì 31 gennaio 2023) Idel Sud chealrientrare nella stessa provincia di origine o quanto meno nella stessa Regione. Ma fra vincoli egiànon riescono ad ottenere il. Ma il potenziale esodo, se ci fossero le possibilità, non potrebbe scongiurarsi. L'articolo .

Oltre allastudentesca, va sottolineata la crescita dellatra: solo nel 2022 il Conservatorio di Castelfranco ha accolto 23stranieri in entrata, mentre in uscita ...... come testimonia la prima bozza dell'OM relativa allaa.s. 2022/23, aveva intenzione di informatizzare la procedura di individuazione deiperdenti posto già dal 2022/23, tuttavia ha ...

Assunzione docenti con 3 anni di servizio, la palla passa all’Europa. Da risolvere anche la questione dei vincoli di mobilità Orizzonte Scuola

Mobilità, docenti del Sud che insegnano al Nord vorrebbero tornare a casa: ma le cattedre piene ne impediscono il trasferimento Orizzonte Scuola

Graduatorie per individuare i perdenti posto, si attende svolta telematica per la mobilità dell'anno scolastico 2023-2024 - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Mobilità docenti, per chiedere passaggio di ruolo sostegno scuola secondaria è ancora necessaria abilitazione su materia Orizzonte Scuola