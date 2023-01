Mir 2023 | format rinnovato all’insegna dell’integrazione tecnologica

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’innovazione e le tecnologie audio video multimediali tornano protagoniste più che mai a Mir, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group che coinvolge l’intera filiera Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast. Rimini e il suo territorio, da sempre laboratorio di contenuti per il mondo dell’entertainment, si preparano ad accogliere la 6a edizione, dal 2 al 4 aprile, nel quartiere fieristico riminese, che sarà organizzata in aree tematiche con lo scopo di restituire un’esperienza unica, completa e coinvolgente. Il nome Mir Tech rimane per definire l’area ‘storica’ della fiera dedicata alle aziende produttrici di tecnologie audio, video, luci e controllo e ai servizi per la musica e l’intrattenimento. Un’area, però, con un’importante novità, ossia la partnership con Siec, Systems Integration Experience Community. Il pubblico potrà scoprire ...