Milano | anarchici rivendicano l’incendio a due auto della polizia locale | «Attacchiamo lo Stato»

(Di martedì 31 gennaio 2023) È arrivata in queste ore la rivendicazione da parte deglideldi dueavvenuto nella notte tra il 29 e il 30 gennaio a. Nel messaggio, una mail anonima ricevuta e pubblicata sul sito di un gruppo anarchico e la cui attendibilità è ora al vaglioDigos, si legge: «Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio sono state bruciate alcune macchinedel comune di. Solidarietà ad Alfredo Cospito», il detenuto del 41bis, trasferito da Sassari al carcere Opera die in scioperofame da oltre 100 giorni. «Libertà per Anna, Juan, Ivan, Dayvid.lo ...

...il 29 e il 30 gennaio sono state bruciate alcune macchine della polizia locale del comune di'... A Cospito va impedito di morire per non creare un martire Intanto glitedeschi della ......Sassari (dove era detenuto in regime di 41 bis) al carcere di Opera di. 'È stato trasferito per sicurezza sanitaria , ma il 41 bis non cambia', ha precisato il vicepremier Tajani ., ...

Milano e gli anarchici: dalle banche alla security, gli assalti rivendicati in 18 mesi - Cronaca IL GIORNO

Milano, molotov contro auto della polizia: sospetti sugli anarchici Il Tempo

Caso Cospito, l'anarchico trasferito a Milano nel carcere di Opera. Nordio: "Tutelata la salute ma il 41bis n… la Repubblica

Chi sono gli anarchici La rete di 150 estremisti fra Torino, Bologna e Milano Corriere della Sera

Cospito ha quasi finito di scontare la pena per la gambizzazione di Adinolfi ma nel frattempo è stato condannato ad altri 20 anni per l'attentato alla caserma di Fossano, E questa condanna potrebbe ...Il raid incendiario avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 gennaio contro due auto della polizia locale a Milano è stato rivendicato su un sito anarchico ...