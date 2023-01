(Di martedì 31 gennaio 2023) Alessandro, ex fuoriclasse della difesa deldi Ancelotti e Allegri, del momento no dei rossoneri. Ecco le sue parole

... allenatore della Juve , ricordando i tempi in cui era suo allenatore al. 'Continuo a dirlo. Io l'ho avuto due anni come allenatore e si dedicava a niente. Nel senso: ' Pirlo decidi,e ...Intervenuto su Twitch ai microfoni della BoboTV , l'ex calciatore Alessandroha analizzato il delicato momento che sta vivendo il: ' Io metterei un terzo centrocampista. Maldini Credo che stia parlando della difesa con Pioli '. Sul mercato, invece: ' Bisogna ...

Milan, Nesta: 'Serviva un mercato diverso, la società faccia chiarezza. Vi dico cosa sbagliano Pioli e Leao' Calciomercato.com

Milan, Nesta: “Condizione psicofisica diversa dallo scorso anno” Pianeta Milan

Milan, Nesta su Leao: “Può giocare ovunque, ma non riconosce lo spazio” Pianeta Milan

Nesta su Allegri: "Al Milan aveva un gioco offensivo ma era un calcio diverso" Milan News

Nesta: “Il Milan deve intervenire nella panchina, non può friggere sempre..” Il Milanista

Alessandro Nesta, ex fuoriclasse della difesa del Milan di Ancelotti e Allegri, è stato ospite della Bobo TV e ha parlato così di Max Allegri, suo ex allenatore in ...Nesta sul Milan: «Credo sia colpa della stanchezza e della condizione fisica». Le parole dell’ex rossonero Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni della Bobo Tv del momento negativo del Milan. Ecco l ...