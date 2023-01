Milan | «Nessuna interruzione della trattativa con Leao»

(Di martedì 31 gennaio 2023) Non ci sarebbe statatra Rafaele il. A chiarirlo è stato il club rossonero, che ha pubblicato un tweet questo pomeriggio per sottolineare che i colloqui tra il calciatore, il suo entourage e il club proseguono in un clima sereno. «In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Andando a ritroso: Casale ha segnato all'8' contro la Fiorentina, Milinkovic al 4' contro il(... E attenzione al rendimento della Signora in casa in coppa:sconfitta nelle ultime 18 ...Ecco,mano alzata. Cioè, si poteva intravedere qualche pecca nell'impostazione 22 - 23 dei campioni d'Italia del, ma non certo siffatto tracollo. Nel mare magnum delle motivazioni ...

Intrigo Zaniolo: tra Roma e Milan nessuna intesa. Toro, scatto per Ilic. Mckennie in Premier e le mosse della salvezza TUTTO mercato WEB

Mercato Milan, nessuna offerta prevista per Ziyech a gennaio Calcio in Pillole

Milan, nessun'altra offerta per Zaniolo: le ultime • TAG24 Tag24

Tuttosport - L'umiliazione con il Sassuolo non cambia i piani: nessuna scossa dal mercato, non ci sono... Milan News

Milan, scontro tra Maldini e Cardinale: nessuna intesa su Stefano Pioli | Gli aggiornamenti Calcio Style

Il mercato di gennaio volge al termine. In Italia la chiusura delle trattative è fissata per le 20, mentre in Inghilterra per le 23. Chiude, invece, alle 23:59 il mercato in Spagna e in Francia. In Ge ...Vigorelli, agente di Zaniolo, è a Milano: non è da escludere che nelle prossime ore possa concretizzarsi il trasferimento del giocatore.