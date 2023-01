Migranti | Meloni | “Superare un approccio ideologico | gestione europea”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 31 gennaio 2023) ROMA – “unche confonde la legittima protezione da assicurare ai rifugiati con le politiche nei confronti deieconomici”. E’ quanto ha detto la presidente del Consiglio, Giorgiache ha incontrato questo pomeriggio a palazzo Chigi l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi.– si legge L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giorgiapronta a fare il premier Draghi al lavoro per il passaggio di consegne, in settimana la Nadef Nasce il governo: la lista dei ministri Il dolore di Giorgia: “Ratzinger gigante della fede e della ragione” ...