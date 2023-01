Migranti | la nave Geo Barents lascia il porto di La Spezia | nessuna sanzione

(Di martedì 31 gennaio 2023) Via libera dalla Capitaneria di. Ladi Medici Senza Frontiere torna nel Mediterraneo per una nuova ...

Via libera dalla Capitaneria di porto. Ladi Medici Senza Frontiere torna nel Mediterraneo per una nuova ...Sud eIl procedimento si svolge davanti al tribunale monocratico di Roma. Le carte ... Il 9 giugno era scoppiato il caso dellaAquarius . Il leader della Lega aveva lanciato l'hashtag "...

Nave ong Ocean Viking in porto di Carrara con 95 migranti Agenzia ANSA

Migranti detenuti sottocoperta: come i richiedenti asilo sono tenuti in prigioni segrete su navi-traghetto pe… la Repubblica

Il naufragio dei dimenticati. E su Geo Barents è polemica Avvenire

Migranti, controlli a bordo della nave Geo Barents: cosa rischia ora per il decreto Piantedosi Controlli in corso a bordo della nave Geo Barents, ferma al porto di La Spezia: le autorità… Leggi ...La corrispondenza della giornalista e fotografa Martina Morini che si è unita all'equipaggio della nave umanitaria: «Sono queste le condizioni più adatte per cercare di raggiungere l'Europa. L'esperie ...