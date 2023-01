(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – È in corso una vasta operazione della Polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, con, in, nei confronti di esponenti di una organizzazione criminale dedita aldell’immigrazione clandestina con proiezione transnazionale. Tre le misure cautelari eseguite. Per due tunisini è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per il terzo, anche lui originario del paese nordafricano, sono stati disposti glidomiciliari. Più di 40 lein corso a carico di altrettante persone. Contestata l’associazione a delinquere finalizzata aldell’immigrazione clandestina con l’aggravante della transnazionalità. L’operazione, denominata ...

ROMA - È in corso una vasta operazione della Polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, con arresti e perquisizioni, in tutta Italia, nei confronti di esponenti di una ...E' la coda delromano del presidente del Consiglio Ue. Pranzo con Meloni in vista del summit dei 27 in programma a Bruxelles i prossimi 9 e 10 febbraio. 'Faremo scelte decisive per i prossimi ...

Migranti, blitz contro favoreggiamento: arresti e perquisizioni in tutta Italia Adnkronos

Migranti: blitz contro favoreggiamento, arresti in tutta Italia - LaPresse LAPRESSE

Blitz della Lega, stretta sui migranti: così rispunta il primo decreto Salvini la Repubblica

Le affinità Meloni-Michel su migranti e aiuti Ue: sguardo a Parigi e al dopo Ursula Il Foglio

Ancona, l’ex Lancisi fa gola soltanto ai disperati: blitz dei clochard, arriva la polizia corriereadriatico.it

I carabinieri del Ros oggi hanno perquisito, a Bagheria, le abitazioni di Maria Mesi , ex amante del boss Matteo Messina denaro, e del fratello Francesco. (Gazzetta del Sud) Nell’inchiesta su Matteo ...Arresti e perquisizioni sono in corso in tutta Italia nell'ambito di una operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione ...